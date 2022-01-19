القدس :اعتقال 18 شخصا خلال اخلاء منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح

المحكمة المركزية في مدينة القدس اصدرت قرارا باخلاء الارض بغرض اقامة مدرسة للتعليم الخاص

بعد يومين من تحصن ابناء عائلة صالحية في بيتهم مع بالون الغاز، فاجئت قوات الشرطة الليلة (بين الثلاثاء والاربعاء) ابناء عائلة صالحية وقامت باخلائهم من منزلهم في الشيخ جراح في القدس الشرقية. جاء اخلاء العائلة من المكان بعد القرار الصادر عن المحكمة المركزية في القدس والذي يقر باقامة مدرسة للتعليم الخاص في المكان لصالح سكان المدينة المقدسيين.

وتمت عملية الاخلاء في ساعات الليل وسرعان ما بدأت الشرطة استخدام وسائل تفريق المظاهرات مثل القنابل الصوتية. وتم اعتقال وابعاد ابناء العائلة وتم ادخال الادوات الهندسية التي ستستخدم في عملية الهدم، واعتقل خلال العملية 18 شخصا.

وقالت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت عددا من الاشخاص تحصنوا بالمبنى بصورة غير قانونية، مشيرة الى انه لم تسجل اي انشطة غير عادية خلال الاحداث، وان القرار نفذ تطبيقا لقرار المحكمة المركزية.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة القدس أصدرت قرارا قبل عام باخلاء ابناء العائلة بغرض اقامة مدرسة للتعليم الخاص تخدم سكان الحي ،وقالت الشرطة في بيان انه "منذ صدور قرار المحكمة، منحت العائلة عددا غير محدود من الفرص لتسليم العقارات بالتراضي، لكنهم رفضوا ذلك، ايضا بعد اعطاء تمديدات، اجتماعات ومحاولات اتصال متكررة من جانب البلدية، لذلك تصرفت البلدية بموجب القرار الصادر عن المحكمة وقامت بتطبيق الاوامر الصادرة عنها".

وكانت قوات من الشرطة الاسرائيلية وصلت الاثنين لاخلاء منزل عائلة الصالحية من إجل اقامة مشاريع "للاغراض العامة" بموجب القرار الصادر عن المحكمة المركزية، وهدد افراد العائلة باضرام النار بأنفسهم والمنزل، وخلال اليومين اخلت الشرطة الارض المحاذية لمنزل عائلة الصالحية واليوم قامت باخلاء المنزل تجهيزا لهدمه .

وكانت المحكمة المركزية اصدرت منتصف الشهر الماضي قرارا يقضي باخلاء العائلة من الارض بمساحة 6 دونمات وتضم منزلا ومشتلا ، وقامت بتسليم العائلة مهلة لاخلاء الارض والمبنى حتى 25 من شهر كانون ثاني/يناير الحالي.