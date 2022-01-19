اسرائيل تسجل اكثر من 71 الف اصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الاسرائيلية تدرس الغاء الحجر الصحي لدى الاطفال في جهاز التعليم

اعلن المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية نحمان شاي ان عدد اصابات كورونا اليومية بلغت 71,593 اصابة، يدور الحديث عن رقم قياسي جديد بعدد الاصابات .

وحين سئل في مقابلة مع اذاعة الجيش الاسرائيلي ان كان العدد الاصابات المتوقع 200 الف اسرائيلي، واجاب ان هذا المعطى "بالتأكيد معقول، بات ليس من المستحيل الوصول الى هذا الرقم يوميا". واشار الى انه في المستشفيات يتلقى العلاج 1,591 مريض بفيروس كورونا، وارتفع عدد الاصابات الخطيرة الى 526 اصابة.

واضاف ايش ان في وزارة الصحة باتوا يفهمون ان السيطرة على الاحداث باتت منخفضة "لا يمكننا القول اننا نقطع سلسة العدوى كما قمنا بهذا في السابق، حتى لو قلصت خطواتنا انتشار العدوى، هذه الموجة تحد بالنسبة لنا في كل نقطة ونقطة"

وافادت هيئة البث الرسمية "كان" ان وزارة الصحة يدرس الغاء الحجر الصحي للأطفال في جهاز التعليم، ابتداء من الاسبوع القادم. وبموجب الخطة، الاطفال الذين تواصلوا مع مصابين ولا يعانون من اعراض سيواصلون التواجد في الاطار التعليمي، في حين ان الاطفال مع أعراض سيمكثون في منزلهم.