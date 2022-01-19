الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد هجمات الحوثيين على أبوظبي

"دولة الإمارات تدعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات"

أفادت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، أمس الثلاثاء، أن أبو ظبي "قدمت رسالة لمملكة النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير/كانون الثاني، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس حول هجمات الحوثيين على أبو ظبي".

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، في رسالة إلى الرئاسة النروجية لمجلس الأمن إن "دولة الإمارات تدعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت بتجاهل تام للقانون الدولي". وطالبت باجتماع طارئ للمجلس، لكن لم يحدد بعد موعد لهذا الاجتماع.

وأضافت نسيبة، أن هذه الهجمات تشكل "خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر التطرف والفوضى في منطقتنا ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة لتهديد السلام والأمن". مشيرة "تتقدم الإمارات بخالص التعازي لأسر المفقودين، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

يشار إلى أن الهجمات أسفرت في أبوظبي عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى. وردا عليها شن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والذي تشارك فيه الإمارات، غارات جوية أمس الثلاثاء أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا ونحو 10 جرحى في صنعاء.