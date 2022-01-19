صحيفة :استئناف اتصالات قطر ومصر مع اسرائيل وغزة بهدف التوصل لتهدئة

يأتي هذا بعد اسابيع من جمود بالاتصالات وافيد امس عن وفد للمخابرات المصرية زار اسرائيل الاحد

افادت صحيفة "الشرق الاوسط" نقلا عن مصادر فلسطينية أن قطر ومصر استأنفوا الاتصالات مع اسرائيل وقطاع غزة، وذلك بهدف "دفع اتفاق التهدئة في قطاع غزة الى الامام" وذلك بعد جمود استمر أسابيع.

وذكرت المصادر المطلعة بأن السفير القطري محمد العمادي اجرى مباحثات مع مسؤولين اسرائيليين ويتوقع ان يصل الى قطاع غزة في وقت متأخر من يوم أمس عن طريق حاجز بيت حانون/ايرز في زياره تستمر اياما، وذكرت المصادر ان على جدول العمادي دفع التهدئة الى الأمام، ومناقشة اعادة اعمار القطاع، بما يشمل تسريع العمل على المشروعات القطرية وادخال تسهيلات اخرى للقطاع.

ومن المفترض ان يلتقي العمادي خلال وجوده في غزة مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ومسؤولين آخرين وفصائل لمناقشة دفع تهدئة طويلة الامد.

من جانبها أفادت صحيفة "العربي الجديد" الثلاثاء نقلا عن مصادر مصرية خاصة بأن وفدا أمنيا مصريا زار اسرائيل الاحد، وترأس الوفد محمود السيسي ، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو قيادي في جهاز المخابرات العامة المصرية، ووصل الوفد لعقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين اسرائيليين حول عدد من الملفات المشتركة بين البلدين والتي شملت ملف التهدئة مع غزة.