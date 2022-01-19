استئناف الاتصالات بشأن التوصل الى صفقة ادعاء بالقضايا المرفوعة ضد نتنياهو

المفاوضات استأنفت بعد جمود استمر ايام ولا زالت قضية وصمة العار هي التي تعيق التقدم بالمفاوضات

افادت القناة الاسرائيلية 13 اليوم الاربعاء انه بعد جمود بين الجانبين، استأنفت اليوم الاتصالات لدفع ابرام صفقة ادعاء مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المرفوعة ضدة.

ونقلت القناة عن مسؤولين في المفاوضات ان "هذان يومان حاسمان، انهيار المفاوضات او مفاوضات مكثفة". وذكرت القناة ان النيابة العامة والمستشار القضائي اتفقا على تسوية وتم تسليمها الى محامو نتنياهو بانتظار الرد عليها وهي :وصمة عار بدون امكانية لادعاء في المحكمة وما بين 7 الى 9 أشهر عمل لخدمة الجمهور.

ويشار الى انه افيد امس ان النيابة والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ينتظرون رد نتنياهو بشأن وصمة العار- والتي بنظرهم تشكل شرطا للمفاوضات.من جانب نتنياهو يتوقعون لقاء جديدا لمناقشة الامور بدون التصريح بشكل واضح انهم مستعدين للعقوبة.

وبحسب التقديرات، المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي شدد من مواقفة، في بداية المفاوضات عرض ان تقرر المحكمة بشأن فرض وصمة العار على رئيس الحكومة السابق، لكن في النيابة غير مستعدين لهذه الامكانية وكذلك ماندلبيت تراجع عن هذه الامكانية. في النيابة يطالبون ان تكون وصمة العار جزءا من صفقة الادعاء.