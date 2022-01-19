سفارة ‫أبوظبي‬ لدى واشنطن‬ تدعو الإدارة الأمريكية إلى "دعم إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية"

اتفق بن زيدان ولويد أوستنعلى "ضرورة أن يكون العمل موحدا ردا على هجوم الحوثي الإرهابي"

دعا السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى "دعم إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية" وأكد العتيبة في اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على "ضرورة أن يكون العمل موحدا ردا على هجوم الحوثي الإرهابي".

وقدم السفير الإماراتي ملخصا حول اتفاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على ضرورة أن يكون العمل موحدا ردًا على هجوم الحوثي الإرهابي.

وبحث الجانبان الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة، وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

ولاقى "الهجوم الإرهابي" على منشآت مدنية في الإمارات الإثنين المنصرم، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.

وأعلنت شرطة أبوظبي، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".

وأكدت شرطة أبوظبي أن طائرات مسيرة قد تكون وراء الانفجار بالمصفح والحريق بمنطقة إنشاءات بمطار أبوظبي، مشيرة إلى أن "السلطات المختصة تبدأ تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".