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الإمارات تلجأ الى الولايات المتحدة لطلب المساعدة بعد ضربة الحوثيين

i24news

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وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يرحب بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لإجراء محادثات في البنتاغون في واشنطن العاصمة في 9 يوليو 2021
Nicholas Kamm / AFPوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يرحب بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لإجراء محادثات في البنتاغون في واشنطن العاصمة في 9 يوليو 2021

توجهت دولة الإمارات على إثر الضربة الموجعة التي تلقتها أبو ظبي على يد الحوثيين، بطلب المساعدة لتعزيز دفاعاتها

توجهت دولة الإمارات على إثر الضربة الموجعة التي تلقتها أبو ظبي على يد الحوثيين، بطلب المساعدة الأربعاء من الولايات المتحدة، لتعزيز دفاعاتها وفق ما أعلن موقع هيئة البث الإسرائيلية 'كان'. وأفادت سفارة الإمارات في واشنطن أن وزير الدفاع الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، تحدث اليوم بخصوص هذه المسألة مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

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وكانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف 3 صهاريج نقل وقود في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي بالقرب من منشآت تخزين تابعة لشركة النفط أدنوك و في مطار أبوظبي الدولي.

ودعا السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى "دعم إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية" وأكد العتيبة في اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على "ضرورة أن يكون العمل موحدا ردا على هجوم الحوثي الإرهابي".