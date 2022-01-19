تركيا تؤكد أهمية تسريع قبول عضويتها بالاتحاد الأوروبي

"الاتحاد الأوروبي، قدم لبلاده حتى اليوم، 9.2 مليارات يورو، في إطار "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام."

شدد نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، اليوم الأربعاء، على "ضرورة تسريع عملية" قبول عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي، وقال إن "الاتحاد الأوروبي، قدم لبلاده حتى اليوم، 9.2 مليارات يورو، في إطار "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام."

جاء تصريحات قايماقجي خلال افتتاح مؤتمر بالعاصمة أنقرة حول "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام(IPA)"موضحا أن "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام، آلية هامة لإعداد المستقبل المشترك لتركيا والاتحاد الأوروبي" وأردف "تسريع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مسؤوليتنا جميعاً."

وأكد أن "تركيا سخرت هذه الموارد للعديد من المجالات مثل الزراعة، والصناعة، والنقل، والبيئة، وحماية المستهلك وحقوق الإنسان، وغيرها من القطاعات الأخرى".

جاءت هذه التصريحات بعد عدة أيام من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تخريب العلاقات التركية - الأوروبية عبر اتخاذ مواقف ضد بلاده ترتبط باليونان وقبرص، وعبر أردوغان عن أمله في تطور علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، منبها إلى محاولات "تخريب العلاقات التركية الأوروبية بالاختباء وراء ذريعة التضامن داخل الاتحاد".

وتابع: "نأمل أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من قصر النظر الاستراتيجي في عام 2022 وأن يتصرف بجرأة أكبر في تطوير العلاقات مع تركيا". ولفت إلى أن "كل من ينظر بموضوعية يرى ويقر بأن تركيا دولة محورية في التغلب على التهديدات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "لولا جهودنا لتفاقمت أزمة المهاجرين وزادت الخسائر في الأرواح وازدادت شراسة الإرهاب وانتشرت الفوضى على رقعة جغرافية أوسع".

أصبحت تركيا في عام 1992 عضوًا منتسبًا إلى اتحاد أوروبا الغربية وبقيت فيه حتى عام 2011.وقّعت تركيا في عام 1995 على اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي واعتُرف بها رسميًا مرشحًا للعضوية الكاملة في قمة هلسنكي للمجلس الأوروبي في 12 ديسمبر عام 1999.

وتتفاوض تركيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها دولة عضو بعد تقديمها لطلب رسمي بالانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، في 14 أبريل/نيسان عام 1987 وكانت من أُوَل الدول التي انضمت، بعد الأعضاء المؤسسين العشرة، إلى مجلس أوروبا في عام 1949.