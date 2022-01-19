السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن عمليات إخلاء السكان

"حرصًا على إحراز تقدم، يتوجب على كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب"

تطرقت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الى موضوع الإخلاء والهدم صباح اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، أثناء خطابها أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، في أول تعليق للولايات المتحدة بشأن عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم".

وقالت توماس غرينفيلد: "حرصًا على إحراز تقدم، يتوجب على كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه"، وقد كررت دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين.

وأضافت أن ذلك يشمل "ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني والهدم والإخلاء على غرار ما شاهدناه اليوم في الشيخ جراح، التحريض على العنف وتقديم تعويضات للأفراد المسجونين بسبب أعمال الإرهاب".

ووجهت توماس غرينفيلد الشكر للأردن ومصر على دورهما البناء بحسب تعبيرها في منع تجدد العنف.

في المقابل، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، للمجلس إن الأسرة التي تم إخلاؤها هي "عائلة سرقت الأراضي العامة لاستخدامها الخاص ... هذه قضية بلدية مرت عبر جميع القنوات الخاصة بالنظام القانوني الإسرائيلي المستقل"، على ما جاء في التايمز أوف إسرائيل.

ولفتت توماس غرينفيلد إلى تشكيلة مجلس الأمن الجديدة حيث غادرت دول وانضمت أخرى. واستتبعت قولها بالإشارة الى أنه "للمرة الأولى منذ سنوات عديدة ، يقيم جميع أعضاء هذا المجلس علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل".

موضحة أن "هذا دليل على التحولات المهمة الجارية في الشرق الأوسط، ومؤشر على مساهمات إسرائيل على المسرح العالمي. دعونا نغتنم هذه الفرصة لتجاوز المواضيع التي ألفناها باتجاه تلمس الطريق لدعم الأطراف في السعي لتحقيق سلام دائم ودائم لجميع شعوبها ".