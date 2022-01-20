بعد الهجوم على الإمارات: إدارة بايدن تنظر مجددًا في اعتبار الحوثيين منظمة إرهابية

أثار بايدن هذا الموضوع بناء على طلب تقدم به أمس الأربعاء سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبي

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة الأمريكية تعيد النظر في مسألة اعتبار جماعة أنصار الله الحوثيين المدعومة إيرانيًا في اليمن كمنظمة إرهابية، في أعقاب هجوم صاروخي استهدف مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

يشار الى أن بايدن أثار هذا الموضوع بناء على طلب تقدم به أمس الأربعاء سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبي حيث دعا الإدارة الأمريكية الى التراجع عن إلغائها الاعتراف بالحوثيين منظمة إرهابية.

غير أن الرئيس الأمريكي أوضح أنه على الرغم من إيلاء مطلب الإمارات العناية المطلوبة، فإن مثل هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن.

تجدر الإشارة الى أن الإدارة الأمريكية في عهد بايدن سارعت الى إلغاء قرار اتخذه دونالد ترامب عشية مغادرته البيت الأبيض. فقد تعهد أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتولي حقيبة الخارجية، "إعادة النظر فوراً" بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية" رغم المخاوف من أن يفاقم ذلك الأزمة الإنسانية. وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من أن القرار قد يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.