English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • بعد الهجوم على الإمارات: إدارة بايدن تنظر مجددًا في اعتبار الحوثيين منظمة إرهابية

بعد الهجوم على الإمارات: إدارة بايدن تنظر مجددًا في اعتبار الحوثيين منظمة إرهابية

i24news

دقيقة 2
بقايا احدى الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون في الهجوم على مواقع سعودية
Saudi Ministry of Media / AFPبقايا احدى الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون في الهجوم على مواقع سعودية

أثار بايدن هذا الموضوع بناء على طلب تقدم به أمس الأربعاء سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبي

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة الأمريكية تعيد النظر في مسألة اعتبار جماعة أنصار الله الحوثيين المدعومة إيرانيًا في اليمن كمنظمة إرهابية، في أعقاب هجوم صاروخي استهدف مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

Video poster

يشار الى أن بايدن أثار هذا الموضوع بناء على طلب تقدم به أمس الأربعاء سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبي حيث دعا الإدارة الأمريكية الى التراجع عن إلغائها الاعتراف بالحوثيين منظمة إرهابية.

 غير أن الرئيس الأمريكي أوضح أنه على الرغم من إيلاء مطلب الإمارات العناية المطلوبة، فإن مثل هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن. 

تجدر الإشارة الى أن الإدارة الأمريكية في عهد بايدن سارعت الى إلغاء قرار اتخذه دونالد ترامب عشية مغادرته البيت الأبيض. فقد تعهد أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتولي حقيبة الخارجية، "إعادة النظر فوراً" بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية" رغم المخاوف من أن يفاقم ذلك الأزمة الإنسانية. وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من أن القرار قد يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.