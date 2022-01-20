الشرطة والشاباك يكشفون عن اعتقال اربعة من بات يام بعد ارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

ضحايا الاعتداء الذي كشف عنه الشاباك اليوم هما شابين من مدينة يافا وشابتين يهوديتين

بعد تحقيق مكثف، اعلنت الشرطة الاسرائيلية وجهاز الامن العام (الشاباك) صباح اليوم الكشف عن تمكنهم حل واقعة اعتداء واطلاق نار في حديقة عامة بمدينة بات يام وسط اسرائيل ضد أربعة ضحايا ، شابان عربيان بسنوات العشرين من مدينة يافا وشابتين يهوديتين 19 و20 عاما من سكان تل ابيب، والتي نفذت على خلفية قومية.

ووقع الاعتداء في 14 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي الماضي، قرابة الساعة الثالثة فجرا، عندما تواجد الاربعة في حديقة عامة وهم يتحدثون مع بعضهم البعض. ثلاثة رجال وسيدة مروا بالمكان، وسمعوا المحادثة باللغة العربية وتوجهوا نحو الضحايا حتى يسألوهم ان كانت الامور على ما يرام.

وحين تلقوا جوابا ان كل شيئ على ما يرام غادر المشتبهون المكان، وبعد دقائق عاد ثلاثة من المشتبهين الى المكان وبدأوا بمهاجمة المجموعة بوسائل مختلفة، بما في ذلك استخدام سلاح ناري اصيبت منه احداهن. بعد التحقيق بظروف حادث الاعتداء اثيرت الشكوك انه على خلفية قومية.

وعلى مدار شهرين ادير تحقيق سري، مع استخدام وسائل تكنلوجية واستخباراتية مختلفة، وبداية الشهر اعتقلت الشرطة ثلاثة من المشتبهين، سيدة بجيل 20 عاما ورجل ببداية سنوات العشرين، جميعهم من سكان مدينة بات يام وضبطت الشرطة في احدى الشقق سلاح ناري.

والاسبوع الماضي اعتقلت الشرطة الاسرائيلية المشتبه الرابع (21 عاما) من سكان مدينة بات يام ايضا، وعثرت بحوزته على سلاح من طراز "كارلو". وتم تمديد اعتقال المشتبهين حتى الجمعة، وسيتقدم بحقهم لوائح اتهام تتضمن "جرائم خطيرة تشمل محاولة القتل واستخدام وسائل قتالية"