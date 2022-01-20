رئيسي في الدوما: فرض العقوبات الاقتصادية هو شكل جديد من أشكال الهيمنة على الدول

رئيسي: لاحظت خلال زيارتي وجود مواقف مشتركة كثيرة في المسائل الثنائية والإقليمية والدولية

ألقى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي كلمة اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمجلس الدوما الروسي أكد من خلالها أن التعاون بين روسيا وإيران من شأنه أن يعزز الأمن في المنطقة. وأعلن رئيسي عن اتفاقه مع بوتين على ضرورة رفع مستوى التعاون بين ايران وروسيا وتوسيع نطاقه.

وتضمنت كلمة الرئيس الإيراني التي نشرها مفصلة موقع النشرة، انتقادات للولايات المتحدة التي وصف سياساتها "بالهادفة الى إضعاف الدول المستقلة من الداخل، عبر زعزعة استقرارها".

وتابع رئيسي، أن "فرض العقوبات الاقتصادية هو شكل جديد، من أشكال الهيمنة على الدول"، لافتًا إلى أن "التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار إلى أن إيران تحترم جميع التزاماتها"، معتبرًا أن "إيران لا تدعو إلى إنشاء قنبلة نووية، لأن ذلك ليس ضمن دستورنا".

وحول العلاقات الثنائية التي تربط ايران بروسيا قال رئيسي "لاحظت خلال زيارتي وجود مواقف مشتركة كثيرة في المسائل الثنائية والإقليمية والدولية وسط تشديده على أن ممارسات حلف شمال اطلسي الناتو ستؤدي الى انهياره، وفق تعبيره.

وكان بوتين قد لفت الى أن التجارة بين البلدين زادت بأكثر من 38% العام الفائت، على الرغم من تفشي جائحة كورونا وعصفها بكلا البلدين.