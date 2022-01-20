في أول زيارة رسمية لإسرائيل: وزير الدفاع اليوناني يلتقي نظيره الإسرائيلي

توصل الوزيران الى أن التحديات الأمنية المتزايدة تشكل خطرًا على الأمن القومي بالنسبة لإسرائيل واليونان معاً

أفاد موقع يسرائيل ديفينس بعقد لقاء بين وزير الأمن الإسرائيلي ونظيره اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس الذي يجري أول زيارة رسمية له لإسرائيل. وناقش الوزيران باستفاضة التطورات الإستراتيجية الأخيرة في المنطقة وتوصلا الى أن التحديات الأمنية المتزايدة تشكل خطرًا على الأمن القومي بالنسبة لإسرائيل واليونان على السواء. وأضافت الموقع أن الطرفين اتفقا على الالتزام باتخاذ الخطوات المطلوبة للحفاظ على الأمن بأقصى درجاته.

يشار الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، استضاف في كانون الثاني/ديسمبر المنصرم، قمة ثلاثية تضم قبرص واليونان وإسرائيل في القدس، حضرها كل من رئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس لمناقشة مختلف الفرص والتحديات في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، والسياحة، والتصدي المشترك لتغير المناخ.