رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هدف إسرائيل الأساسي هو توجيه ضربة للنظام الإيراني ومبعوثيه في المنطقة "

حدد بينيت "رؤيته الاستراتيجية" فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، مع إعطاء الأولوية لإيران"

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الخميس"على أن الهدف الأول لإسرائيل هو توجيه ضربة كبيرة للنظام الإيراني ومبعوثيه في المنطقة". وأكد على أنه حدد "رؤيته الاستراتيجية" فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، مع إعطاء الأولوية للمسألة الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقائه مع هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اليوم الخميس خلال اجتماع في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب ( وسط إسرائيل).