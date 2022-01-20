إسرائيل تصادق على تطعيم الأطفال المعرضين للخطر بالجرعة الثالثة

صناديق المرضى الاسرائيلية تبدأ بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11

وجهت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، صناديق المرضى بالبدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11، من الفئات المعرضة للخطر، بجرعة ثالثة ضد كورونا. على غرار الوجبتين الأوليين، سيكون اللقاح الثالثة من شركة فايزر بجرعة مناسبة للأطفال.

جاء هذا القرار بعد نشر نتائج لدراسة قامت بتحليل لنسبة الاصابات بكورونا لدى الأطفال والمراهقين خلال موجة أوميكرون، والتي تبين منها أن اللقاحات التي تم إعطاؤها خلال الأشهر الثلاثة الماضية توفر حماية عالية ضد عدوى المتحورات. وتحليل هذه البيانات قام به فريق من الباحثين من وزارة الصحة ومعهد وايزمان للعلوم والتخنيون والجامعة العبرية ومعهد غارتنر في مركز شيبا الطبي.

وبحسب النتائج، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا والذين تم تطعيمهم بجرعتين في الشهرين الماضيين يتمتعون بحماية ضعف الذين لم يتم تطعيمهم على الإطلاق، في حين أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا والذين تم تطعيمهم بجرعة ثالثة في الشهرين الماضيين هم أربعة مرات أكثر حماية من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم على الإطلاق.