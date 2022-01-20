إسرائيل: الحكومة تخصص 160 ألف دولار لأسر ضحايا كارثة جبل الجرمق "ميرون"

"لا يمكن إزالة الألم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتوفير أقصى قدر من الاستجابة للعائلات وسنتخذ جميع الاحتياطات"

أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير العدل جدعون ساعر، اليوم الخميس، أنهما وافقا على منح حوالي 160 ألف دولار لعائلات ضحايا كارثة جبل الجرمق "ميرون" التي قتل فيها 45 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرين في 29 أبريل / نيسان المنصرم في تدافع أثناء إلى قبر الحاخام شمعون بار يوهاي، حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتدينين للاحتفال بعيد لاج باعمر اليهودي.

وقال ليبرمان في بيان مشترك مع ساعر، "لا يمكن إزالة الألم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتوفير أقصى قدر من الاستجابة للعائلات وسنتخذ جميع الاحتياطات لمنع الكارثة القادمة" بحسب كما أورته تايمز أوف إسرائيل.

وأشار البيان على أنه"الخسارة الهائلة التي عانت منها 45 عائلة في إسرائيل ويهود الشتات غير قابلة للتعويض. أقل ما يمكن للحكومة أن تفعله هو التأكد من أن مثل هذه الحالة لن تتكرر مرة أخرى وأن تساعد اقتصاديًا العائلات التي تضررت"

وكانت لجنة في الكنيست قد أجلت في وقت سابق من هذا الشهر، مشروع قانون يقدم تعويضات للضحايا، قدمه يعقوب آشر من حزب "يهدوت هتوراة"

قال آشر: "كان ينبغي تقديم المساعدة المالية منذ وقت طويل"واضاف"كل يوم يمر هو مزيد من الكرب والمعاناة للعائلات التي تنتظر عبثًا لأكثر من ثمانية أشهر".