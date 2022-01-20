الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا ضد إنكار الهولوكوست وإيران "تنأى بنفسها"عنه

يدعو القرار إلى اتخاذ تدابير فعالة. لمحاربة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست أو تحريفها عبر منصات التواصل"

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالإجماع قرارًا غير ملزم اقترحته إسرائيل يدعو جميع الدول إلى محاربة إنكار الهولوكوست ومعاداة السامية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، في ما أعلنت إيران رسميا معارضتها للقرار، مدعية أنها "تنأى بنفسها" عنه.

ويعتبر النص ذو الأهمية السياسية القوية حتى من دون أن يكون ملزما قانونيا، والذي تم تطويره بمساعدة ألمانيا، تمت رعايته من قبل 114 دولة من أصل 193 دولة تشكل الأمم المتحدة. ويحث النص بشدة "جميع الدول الأعضاء على رفض أي إنكار أو تشويه للمحرقة كحدث تاريخي دون تحفظ" و "يهنئ" البلدان التي تحافظ على "المواقع التي كانت بمثابة معسكرات الموت ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات السخرة وأسس الإعدام والسجون للنازيين خلال الهولوكوست ".

كما حث القرار أعضاء الأمم المتحدة على "تطوير برامج تثقيفية من شأنها أن تغرس في أذهان الأجيال القادمة دروس المحرقة من أجل المساعدة في منع أعمال الإبادة الجماعية"، ويدعوهم والشركات التي تدير الشبكات الاجتماعية، إلى اتخاذ تدابير فعالة. لمحاربة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست أو تحريفها ".

وفي بيان له، رحب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ، جلعاد إردان ، مسبقًا بـ "القرار التاريخي" ، الذي تم التفاوض عليه لعدة أشهر ، وهو "الثاني الذي تبادر إسرائيل بموافقة الجمعية العامة عليه"الأول ، في عام 2005 ، جعل يوم 27 يناير/كانون الثاني من كل عام يوما دوليا لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وقال البيان "القرار الذي تم تبنيه اليوم الخميس، يعطي لأول مرة تعريفًا واضحًا لإنكار الهولوكوست ويدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة معاداة السامية" ويطلب من عمالقة الإنترنت (الفيسبوك وتويتر وانستغرام وغيرها) محاربة المحتوى البغيض على شبكات التواصل الاجتماعي".