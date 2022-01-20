نفتالي بينيت: طلاب إسرائيل سيعودون لمقاعد الدراسة بشكل مستمر ابتداء من الاسبوع القادم

بينيت: انهاء الحجر المنزلي للاطفال، وفحص الأطفال مرتين اسبوعيا قبل الذهاب الى المدرسة

عقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس ووزيرة التعليم يفعات شاشا بيتون، الليلة (الخميس) مؤتمرًا صحفيًا مشترك قدما به الخطوط العريضة الجديدة للتعامل مع الكورونا في المدارس ومع الأطفال.

وبحسب ما اعلن رئيس الحكومة، انه اعتبارًا من اليوم الخميس، سيتم إلغاء الحجر الصحيّ حتى سن 18 وسيُطلب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم إجراء اختبارين منزليين في الأسبوع. ولن يتمكن الطلاب الذين تم التحقق منهم انهم مصابين من حضور الأطر التعليمية، وسيتم توزيع الاختبارات مجانًا على الطلاب.

واضاف بينيت: "في الأيام الأخيرة، أجريت مناقشات جدية مع مسؤولي وزارة الصحة والتعليم وأيضًا مع مديري مستشفيات الأطفال، لأرى كيف نعيد نظام التعليم إلى مساره الصحيح بأمان وبعناية. والليلة، لدينا خط واضح بأن طلاب واطفال إسرائيل سيعودون للدراسة بشكل مستمر، وسنبدأ الخميس المقبل عملية الاختبار والتعلم.

أخيرًا، أشار بينيت إلى الصورة الوبائية في إسرائيل وقال: "أريد أن أعبر عن تقديري للجمهور الإسرائيلي، وخاصة للأهالي، لما يظهرونه من صبر ومسؤولية هذه الأيام. هذه الموجة صعبة على الجميع، لكنها اقل عنفا". وشكر بينيت في نهاية خطابه اعضاء الحكومة ووزيري الصحة والتعليم والطواقم الطبية.