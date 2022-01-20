لأول مرة منذ 2008: وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد يتحدث مع نظيره التركي

وزير الخارجية التركيت مولود أوغلو يهاتف نظيره الاسرائيلي متمنيًا له الشفاء والسلامة بعد اصابة بفيروس كورونا

تحدث وزير الخارجية يائير لابيد عبر الهاتف اليوم (الخميس) مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، هذه هي أول مكالمة هاتفية بين وزير خارجية إسرائيلي ووزير خارجية تركي منذ 13 عامًا. وتأتي هذه المحادثة وسط محاولات تركية في الأشهر الأخيرة لتوطيد العلاقات مع إسرائيل.

والذي بادر بالمحادثة هو وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اذ اتصلت وزارة الخارجية التركية بوزارة الخارجية في القدس يوم امس الأربعاء وقالت ان الوزير التركي مهتم بإجراء "محادثة خاصة" مع لابيد ليتمنى له الشفاء العاجل من فيروس كورونا الذي أصيب به الأسبوع الماضي.

كانت آخر مرة حدثت فيها محادثة هاتفية عامة بين وزير خارجية إسرائيلي ووزير خارجية تركي في عام 2009 ، عندما شغلت تسيبي ليفني هذا المنصب. وفي أعقاب أحداث مرمرة في عام 2010، انتهج وزير الخارجية آنذاك أفيغدور ليبرمان (وزير المالية الحالي) سياسة مناهضة لتركيا، بل وعارض اتفاق المصالحة مع تركيا.

وجاءت المكالمة الهاتفية اليوم على خلفية اتصالات وتحضيرات لزيارة محتملة للرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لأنقرة في المستقبل القريب. وكشف أردوغان عن هذه الاتصالات في مؤتمر صحفي في وقت سابق هذا الأسبوع. وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الاسرائيلي لا يعترضان على الاجتماع، وفي الأيام الأخيرة جرت مناقشات حول التوقيت المناسب لهذه الرحلة.