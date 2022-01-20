مستشار أردوغان الطبي هو نائب رئيس مستشفى "إيخيلوف" الإسرائيلي

الطبيب الإسرائيلي البروفيسور يتسحاق شابيرا، طبيب قلب، وهو المستشار الطبي للرئيس التركي

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا مشورة طبية من طبيب إسرائيلي وهو البروفيسور يتسحاق شابيرا، نائب رئيس مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب وهو مسؤول، من بين أمور أخرى، عن مجال السياحة العلاجية في المستشفى. جاء هذا يحسب ما نشر موقع "واينت" الاسرائيلي.

ويقدم شابيرا المشورة لكبار القادة في عدة حالات طبية، ومن بين أمور أخرى يوصي ويكيّف العلاج المناسب لهم. وبما أن شابيرا طبيب قلب فهذا قد يدل على أن أردوغان يعاني من مشاكل في القلب، ولكن من الممكن أيضًا أن يقوم الطبيب الإسرائيلي بتقديم المشورة له في مجالات أخرى.

ورفض مستشفى ايخيلوف وكذلك البروفيسور شابيرا التعليق على المقال.

في الأشهر الأخيرة، ترددت شائعات مرة أخرى في تركيا بأن أردوغان، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 68 الشهر المقبل، ليس في خط صحي جيد، ولكن هذه الشائعات لم تُأكد من مصدر موثوق.