وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس يصاب يفيروس كورونا

غانتس: "في الأيام القادمة سأدير الشؤون الأمنية من منزلي"

اصيب وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس بفيروس كورونا يعد ان اجرى اختبار PCR، جاء هذا بحسب ما نشر صباح اليوم (الجمعة) على حسابه على تويتر.

يذكر ان وزير الامن تلقى اللقاح أربع مرات، وسيواصل غانتس إدارة الشؤون الأمنية من خلال أنظمة مثبتة في منزله، وبذلك، ينضم غانتس إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الذين أصيبوا بالفيروس مؤخرًا وهو الوزير الثالث الذي اصيب في الاسبوع الاخير.

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر: "أنا إيجابي لفيروس كورونا، أشعر أنني بحالة جيدة لأنني تلقيت التطعيمات. في الأيام القادمة سأدير الأمور الأمنية من منزلي. حافظوا على صحتكم، حافظوا على الإرشادات واذهبوا لتلقي التطعيم".

وفي الأسبوع الماضي اصيب الوزيرين ليبرمان وإلكين بالفيروس وكان وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد في حجر صحي ايضا بعد أن تأكد من انه مصاب في الأسبوع الماضي. وكتب لابيد على تويتر في ذلك الوقت: "رغم اصابتي، أشعر بالارتياح لأنني تلقيت التطعيم، اذهبوا لتلقي التطعيم، وارتدوا قناعًا، سنتعامل مع المرض وننتصر عليه"