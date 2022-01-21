اسرائيل: تشخيص 69,104 اصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

تشخيص 69,104 اصابة جديدة بالكورونا في اسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، صباح اليوم الجمعة عن تشخيص 69,104 اصابة جديدة بالكورونا، مع ارتفاع اخر باعداد الاصابات اليومية الاخذ بالارتفاع في الايام الاخيرة.

وقد تم يوم أمس اجراء 354,598 فحص اذ بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 18.36%. وبحسب المعطيات ان عدد المرضى بحالة خطيرة ارتفع الى593، من بينهم 112مصاب يرتبطون بأجهزة تنفس وهناك 1680 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات وتوصف حالتهم بالمتوسطة والطفيفة.

ورجحت مجموعة باحثين في الجامعة العبرية في القدس أن تصل موجة كورونا الحالية ذروتها خلال الايام الاربعة القريبة، حيث يقترب عدد الاصابات اليومية بالفيروس من المئتي ألف. كما يعتقد هؤلاء أن عدد الحالات المرضية الخطيرة سيصل أوجه بعد اسبوع حيث يزداد بأكثر من مئتي مريض يوميا.