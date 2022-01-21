التحالف العربي: تنفيذ 28 عملية استهداف وتدمير 13 آلية عسكرية اسفرت عن مقتل 90 حوثيا في مأرب

"تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة وتدمير 13 آلية عسكرية أسفر عن مقال 90 عنصرا"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة المنصرمة مما أسفر عن تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل 90 عنصرا من الحوثيين.

وقال التحالف في بيان إن "ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية"، مضيفا أن الحوثيين "استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق استهداف مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة قائلا: "استهدفنا مخزن أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة"، لافتا إلى أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري".وتابع أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي".