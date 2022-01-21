مجلس الأمن يدين بالإجماع "الهجمات الإرهابية" للحوثيين على الإمارات

تتواصل لليوم الخامس على التوالي الإدانات للهجوم الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية في أبوظبي

أدان مجلس الأمن الدولي في بيان، اليوم الجمعة، بالإجماع، "الهجمات الإرهابية" للحوثيين على الإمارات،مؤكدا على أن "أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي".

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي الإدانات للهجوم الحوثي (85 دولة و21 مؤسسة ومنظمة تدين الإرهاب الحوثي وتتضامن مع الإمارات) الذي استهدف منشآت مدنية في أبوظبي، وأسفر عن سقوط ضحايا.

ومن جهتها أدانت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة الهجوم الحوثي على المنشآت المدنية بدولة الإمارات.

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، أدانت تنزانيا وكينيا خلال اتصالين هاتفيين مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، "الهجوم الإرهابي" للحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكدت رايشيل أومامو وزيرة خارجية كينيا خلال اتصالها بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن بلادها مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وكانت شرطة ابو ظبي قد أعلنت أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، الإثنين المنصرم، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.