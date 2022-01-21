الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بحزب الله اللبناني وزامبيا وألمانيا

يتعلق الأمر بعادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، وشركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على شبكة دولية تضم 3 لبنانيين و10 كيانات في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي مرتبطة بحزب الله اللبناني، يتعلق الأمربـ(عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، وشركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام" وتتخذ من لبنان مقرا لها.

وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إضافة ثلاثة أفراد وعشرة كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا إلى قائمة العقوبات بتهمة "تسهيل الإرهاب العالمي".

واستهدفت العقوبات شركات في البلدان الثلاثة بسبب صلاتها المزعومة بالأفراد الخاضعين للعقوبات، ومن بين تلك الشركات "غولدن غروب" و"هامر آند نيل للإنشاءات" و"حميدكو للاستثمارات" وغيرها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على الأفراد الثلاثة وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".

وقالت الوزارة في منشور على موقعها على الإنترنت، إن "الوزارة استهدفت ثلاثة لبنانيين و10 كيانات في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي" مشيرة إلى أن أحدث عقوبات الوزارة تستهدف عادل دياب وعدنان عياد وجهاد عدنان عياد.

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت الثلاثاء المنصرم عقوبات على ثلاثة من رجال الأعمال الذين قالت إنهم على صلة بحزب الله اللبناني.