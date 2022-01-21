وزير الطاقة اللبنانية"سنوقع مع الأردن عقدا لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا الأربعاء الوشيك"

سيحصل لبنان عبر العقد على طاقة تصل الى حدود 250 ميغاواط خلال ساعات النهار و150 ميغاواط في ساعات الليل

قال وزير الطاقة اللبنانية وليد فياض، إن بلاده تعتزم توقيع الأربعاء الوشيك عقدا مع وفد أردني لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، على أن ينتقل الطرفان بعدها الى دمشق لتوقيع اتفاقية عبور الطاقة عبرها من الأردن الى لبنان في خطوة تهدف الى زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وسيحصل لبنان عبر العقد على طاقة تصل الى حدود 250 ميغاواط خلال ساعات النهار و150 ميغاواط في ساعات الليل، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين، وفق فياض.

وأشار فياض إلى "أهمية العقد هي أولا في زيادة ساعات التغذية من كهرباء لبنان التي تبقى في المحصلة أنظف وأقل كلفة" مقارنة مع "المولدات الخاصة الملوثة والمكلفة". وأوضح فياض "نرغب والبنك الدولي برؤية إصلاحات في قطاع الطاقة، بحيث تختلف طريقة الإدارة عما سرى في الماضي ونخفّف الهدر في قطاع الطاقة والأموال".وأضاف أن "كلفة الكيلواط/ساعة من كهرباء لبنان ستكون أقل بنسبة أربعين في المئة عن المولدات" الخاصة كمعدل عام.

وكان وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان، قد اتفقا في عمان في تشرين الأول/أكتوبر، على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.

ويتم العمل حاليا، وفق فياض، على إنهاء الاتفاقيات التجارية مع مصر تمهيداً لتوقيع العقد بحلول فصل الربيع عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري، تطمح السلطات، وفق فياض، الى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً.

يشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.

ويفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تشهد بلاده حرباً منذ أكثر من عقد من الزمن.