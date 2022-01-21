مباحثات أمريكية روسية بشأن النووي الإيراني وواشنطن تحذر طهران

"حث بلينكن روسيا على استخدام نفوذ ها مع إيران وعلاقتها مع إيران في توصيل رسالة بضرورة الإسراع للاتفاق"

حذر وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن إيران، من أنه "لا توجد سوى فرصة محدودة لإنجاح المحادثات التي تستهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران" وحث روسيا على استخدام النفوذ الذي تتمتع به وعلاقتها مع إيران في توصيل رسالة بضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق.

وأكد بلينكن على أن "الاتفاق مثال للتعاون الممكن بين الولايات المتحدة وروسيا في القضايا الأمنية" وشدد على أن "التحديثات النووية التي تجريها طهران ستحبط أي عودة إلى الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد في الأسابيع المقبلة.

وقال "المحادثات مع إيران حول العودة الثنائية إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق 2015) وصلت إلى لحظة حاسمة".ومضى قائلا "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة فإن التحديثات النووية الإيرانية المستمرة ستجعل من المستحيل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

جاءت تصريحات بلينكن، اليوم الجمعة، في لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بجنيف.

وكان من شأن الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على أنشطتها النووية لكن ترامب سحب الولايات المتحدة منه بعد عام من توليه الرئاسة.