الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة "الحلفاء في الخليج" وحماية أمنهم ضد التهديدات الحوثية

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصدار مجلس الأمن بيان بالإجماع، أدان فيه الهجمات الإرهابية الحوثية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التزام بلاده لنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التزام واشنطن بمساعدة "الحلفاء في الخليج" على ضمان قدراتهم الدفاعية وحماية أمنهم ضد التهديدات الحوثية.

جاء ذلك خلال اتصال جمع بلينكن ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، وفق بيان للخارجية الأمريكية، يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصدار مجلس الأمن بيان بالإجماع، أدان فيه الهجمات الإرهابية الحوثية، على منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال مجلس الأمن إن "أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي "وأضاف المجلس أنه "تمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون".

وأعلنت شرطة أبو ظبي أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، الإثنين الماضي، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين وقالت شرطة أبو ظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".

ولاقى "الهجوم الإرهابي" على منشآت مدنية في دولة الإمارات الإثنين المنصرم، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.