التحالف العربي بقيادة السعودية ينفي استهداف مركز احتجاز في صعدة اليمنية

قال المالكي، "إن ادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله.. هذه الادعاءات التي تبنتها جماعة الحوثي غير صحيحة"

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، العميد الركن تركي المالكي، اليوم السبت، أن "ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة عار من الصحة"

وقال المالكي، "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر أمس الجمعة وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها جماعة الحوثي غير صحيحة". حسب وكالة الأنباء "واس" السعودية.

وأضاف المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات"، مشيرا "أن ما سوقت له جماعة الحوثي يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)".

كما أن الهدف لا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.

وأكد المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن و اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته جماعة الحوثي للهدف والموقع محل الادعاء".

يشار إلى أن التحالف كان قد أعلن أمس الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.