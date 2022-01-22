إسرائيل: اعضاء في الائتلاف الحكومي يدينون هجوم المستوطنين على قرية بورين في الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد "إن مثل هذه الهجمات تقرب إسرائيل من هاوية لا يمكن ردمها"

أثار هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون أمس الجمعة، على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين مؤيدين للفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية انتقادات من أعضاء كنيست، حيث دعا بعضهم إلى هدم البؤرة الاستيطانية التي يُزعم أن المهاجمين جاءوا منها.

ووصف وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتش "العنف المرعب في قرية بورين الفلسطينية بأنه مذبحة" مضيفا أن "الإدانة لا تكفي، يجب إيقاف الجناة ومحاكمتهم، ويجب إخلاء البؤر الاستيطانية البرية التي انطلقت منها أعمال العنف "، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، يائير غولان، للقناة 12 الإسرائيلية : "أن الأشخاص الذين لديهم نظرة مسيانية وخطيرة للعالم يجرون إسرائيل إلى أكثر الأماكن تطرفاً" ، مشيرا "أنهم يريدون طرد العرب والاستيلاء على المنطقة".

وفي نفس السياق، ندد وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي، ماتان كاهانا من حزب يمينا اليميني بالهجوم عبر موقع تويتر، قائلا "يجب التعامل مع المشاغبين العنيفين الذين نفذوا الهجوم الشديد… بحسم ويجب استئصال هذا السلوك"، مؤكدا أن "هؤلاء الأفراد لن يشوهوا قطاعاً كاملاً من الرواد الذين هم ملح الأرض".

من جانب آخر قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد "إن مثل هذه الهجمات تقرب إسرائيل من هاوية لا يمكن ردمها"، مضيفا "ستقوم الشرطة بالتحقيق مع المجرمين ومحاكمتهم، ونحن بحاجة إلى تثقيف وإجراء حوار متعمق حول علاقات الجوار وسيادة القانون وكيف نريد أن نعيش هنا".

يشار أنه وصل حوالي 30 ناشطا من مجموعة حاخامات من أجل حقوق الإنسان لإحضار معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين عندما خرجت مجموعة من المستوطنين الملثمين من موقع قريب يرشقونهم بالحجارة ويضربونهم بالعصي. كما أضرم المهاجمون النار في سيارة تعود لأحد المزارعين.

ويذكر أن معدل الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين يستمر في الارتفاع، مع التحذيرات الأخيرة من قبل المسؤولين المحليين والدوليين من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن نطاق السيطرة.