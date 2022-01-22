الصحة الاسرائيلية: تشخيص 54,135 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اسرائيل تسجل ارتفاعا بنسبة الاصابات وكذلك نسبة الفحوصات الايجابية والتي بلغت السبت 20.61%

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم الجمعة عن تشخيص 54,135 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الاخيرة، وسجلت الاصابات الجمعة بعد اجراء 318,619، فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 20.61%، وهذا يعتبر ارتفاع جديد عن النسبة التي سجلت في الايام الاخيرة.

وبحسب المعطيات ان مجمل عدد الوفيات منذ بدء الازمة في اذار/مارس ارتفع الى 8,393 حالة وفاة بينما مجمل عدد الاصابات بلغ 2,212,596 اصابة، بينما عدد الحالات النشطة ارتفع الى 442,229 اصابة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فان 732 اسرائيليا حالتهم خطيرة من بينهم 146 يستعينون باجهزة التنفس ، بينما هناك 208 مريضا بالوباء حالتهم حرجة.