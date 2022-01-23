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سوريا: أكثر من 120 قتيلا حصيلة المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الكردية

i24NEWS - AFP

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أفراد الطاقم يجلسون داخل مركبات برادلي القتالية في قاعدة عسكرية أمريكية في مكان غير معروف شمال شرق سوريا ، الإثنين ، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2019
(AP Photo/Darko Bandic)أفراد الطاقم يجلسون داخل مركبات برادلي القتالية في قاعدة عسكرية أمريكية في مكان غير معروف شمال شرق سوريا ، الإثنين ، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2019

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك التي دارت خلال الأيام الأربعة الماضية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك التي دارت خلال الأيام الأربعة الماضية بين تنظيم الدولة الإسلامية داعش والقوات الكردية الى ما يزيد عن 120 قتيلاً.

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يشار الى أن مجموعة من تنظيم الدولة الإسلامية قامت الخميس بمهاجمة سجن في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا ما سمح بفرار عدد غير محدد من الجهاديين، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان وقوع الهجوم لكنها لم تشر إلى فرار سجناء.

وقال المرصد حاول المسلحون الوصول إلى بوابة السجن وتفجيرها بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة"، مشيرا إلى "معلومات عن فرار عدد من المساجين". ويذكر ان هذا السجن هو واحد من أكبر السجون التي يحتجز فيها مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.

وأكد المرصد أن "قوات سوريا الديمقراطية" أرسلت تعزيزات إلى السجن وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.