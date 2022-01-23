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دبلوماسيون إيرانيون يشاركون في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في السعودية للمرة الأولى منذ 2016

i24NEWS - AFP

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ممثلو الأمة الإسلامية في صورة جماعية خلال جلسة طارئة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المكون من 57 عضوًا ، في اسطنبول ، الجمعة 22 آذار / مارس 2019.
(AP Photo/Emrah Gurel)ممثلو الأمة الإسلامية في صورة جماعية خلال جلسة طارئة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المكون من 57 عضوًا ، في اسطنبول ، الجمعة 22 آذار / مارس 2019.

ووصل الدبلوماسيون الإيرانيون الأسبوع الماضي إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل بلادهم في المنظمة التي تضم 57 بلدًا

في مشهد غير مسبوق منذ 2016 شارك دبلوماسيون إيرانيون الأحد في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي في السعودية، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين، حيث وصل الى مدينة جدة لتمثيل بلادهم في المنظمة التي تضم 57 بلدًا الدبلوماسيون الإيرانيون الأسبوع الماضي، على ما أكد مسؤولان في المنظمة لوكالة فرانس برس. 

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وقال مسؤول في المنظمة طلب عدم كشف اسمه إنّ الدبلوماسيين شاركوا في اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس وزراء خارجية أعضاء المنظمة، والتي تستضيفها باكستان في إسلام آباد في 22 آذار/مارس 2022.

وبحسب المصدر نفسه يعمل "الدبلوماسيون من مقر المندوبية المؤقتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة"، موضحا أنها كيان مستقل عن قنصلية إيران في جدة.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كانون الأول/ديسمبر أن الرياض وافقت على منح تأشيرات دخول لثلاثة دبلوماسيين معتمدين لدى المنظمة، في خطوة تندرج في إطار الجهود الثنائية لرأب الصدع بين الجارتين المتخاصمتين.

وبين الأسبوع الماضي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده استعداد بلاده لـ"إعادة فتح سفارتها" في السعودية. 