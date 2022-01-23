تركيا : اعتقال صحفية بتهمة إهانة الرئيس أردوغان خلال مقابلة مباشرة

كانت كاباس أجرت المقابلة مع الرئيس التركي والتي اعتقلت عقبها على قناة Tele1 التركية المعارضة، الجمعة الماضي

أمرت محكمة تركية بحبس الصحفية سيديف كاباش اليوم السبت، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مقابلة مباشرة على الهواء، وهي تهمة تعرض صاحبها لسجن قد يصل إلى نحو 5 أعوام.

وقالت قناة "سي.إن.إن" ترك "احتُجزت كاباس في فندق كانت تقيم فيه ليل الجمعة، وفي وقت مبكر من صباح السبت، تم نقلها أولاً إلى مركز الشرطة ثم إلى مكتب المدعي العام، واتخذ مكتب المدعي العام في اسطنبول قرارًا باحتجاز كاباس بعد التحقيق"، وكانت الكاميرات تسجل عندما تم إحضار الصحفية التركية إلى المحكمة حيث مثلت أمام القاضي في محكمة اسطنبول وتم القبض عليها على الفور.

ومن جانبه قال وزير العدل التركي، عبدالحميد غول، اليوم السبت، دون تسمية كاباس: "ألعن الكلمات القبيحة التي تستهدف رئيسنا الذي انتخب بأصوات أمتنا. هذه التعبيرات اللامتناهية وغير القانونية الناشئة عن الحسد والكراهية ستجد الرد الذي تستحقه في ضمير الأمة وأمام العدالة".

وكانت كاباس أجرت المقابلة مع الرئيس التركي والتي اعتقلت عقبها على قناة Tele1 التركية المعارضة، الجمعة الماضي، حيث استخدمت كاباس الأمثال التركية التقليدية للإشارة إلى أردوغان دون إعطاء اسم الرئيس. حيث قالت إن "الرأس المتوج يصبح أكثر حكمة ولكننا نرى أنه ليس صحيحًا". في إشارة إلى ما يقرب من 20 عامًا لأردوغان في السلطة منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا، مضيفة: "عندما تدخل الماشية قصرًا فلن تكون ملكًا، لكن هذا القصر سيتحول إلى حظيرة".

وكتب البرلماني المعارض محرم إركيك عبر موقع تويتر اليوم السبت، أنه تم رفع أكثر من 35 ألف دعوى قضائية بين عامي 2014 و2020 على خلفية مزاعم بإهانة الرئيس، مشيرا لبيانات حكومية.

وفي نفس السياق، علقت نقابة الصحفيين في البلاد بالقول إن "توقيف سديف كباش بتهمة" إهانة الرئيس "اعتداء خطير على حرية التعبير".

يشار إلى أن تركيا حلت في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".

ويذكر أن سيديف كاباش كانت قد احتجزت لفترة قصيرة في عام 2014 بسبب منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت فيه ممثلي الادعاء العام لوقف تحقيق في الفساد يشمل أردوغان.