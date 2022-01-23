صوت مع الاقتراح ستة وعشرون وزيرًا، بينما امتنع رئيس الحكومة بينيت وعارضت الاقتراح وزيرة الداخلية شاكيد.

صادقت الحكومة الاسرائيلية ظهر (الأحد) على تشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية في قضية الغواصات والسفن. صوت مع الاقتراح ستة وعشرون وزيرًا، مع امتناع رئيس الحكومة بينيت عن التصويت وعارضت الاقتراح وزيرة الداخلية اييلت شاكيد.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي امتنع عن التصويت، إنه مهتم باعتراضات وزيرة الداخلية أييليت شاكيد على لجنة تحقق في قرارات الحكومة السابقة، ومن جهة اخرى فهو متقبل لآراء شركائه في الحكومة الذين يؤيدون القرار.

ستحقق اللجنة المصادق على تشكيلها في شكل الدفع لصفقتي شراء غواصات وأربع زوارق حربية لحراسة منصات الغاز بين السنوات 2009 و2016، وستحقق اللجنة ايضًا في ظروف موافقة إسرائيل على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر. وستشكل اللجنة من خمسة أعضاء.

وصادقت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، التي قرر رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو بشأن شرائها من ألمانيا من دون مداولات مع وزارة الأمن، وقدمت فيها لوائح اتهام بمخالفات رشوة ضد عدد من المسؤولين المقربين من نتنياهو.