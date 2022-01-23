الحكومة الاسرائيلية توافق على صندوق اسرائيلي اماراتي مشترك بمجال الهايتك

سيتم وضع 300 مليون شاقل في غضون عشر سنوات لدعم مشاريع اسرائيلية اماراتية بمجال الهايتك

وافقت الحكومة الاسرائيلية اليوم على مشروع القانون الذي قدمه وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد ووزيره العلوم والتكنلوجيا اوريت فركش هكوهين لاقامة صندوق استثمار مشترك بمجال "التكنلوجيا المتقدمة" (هايتك) مع دولة الامارات العربية المتحدة.

وبحسب البيان الصادر سيدعم الصندوق طلبات مشتركة بين شركات اسرائيلية وشركات اماراتية، بصورة مماثلة للصناديق الدولية الموجودة اليوم، والتي ستوفر حافزا ماليا للشركات الاسرائيلية.

دعم الصندوق سيتيح امكانية الوصول الى موارد دولية، معرفة، تكنلوجيا وبنية تحتية والتي ليست متوفره في اسرائيل اليوم، الدعم سيتيح مساعدة للشركات الاسرائيلية عن طريق تجنيد شركاء محليين، التكيف مع القوانين الاجنبية، وخلق ميزة تسويقية، اقتصادية وتجارية.

وفقا لذلك، ستخصص اسرائيل 15 مليون شاقل سنويا على مدار 10 سنوات وستقوم الامارات بتقديم مبلغ بحجم هذا المبلغ. وبسبب ذلك فان هذا المبلغ من المتوقع ان يبلغ في غضون 10 سنوات نحو 150 مليون شاقل من الجانب الاسرائيلي، و300مليون شاقل كمبلغ كلي من كلا الجانبين.

وسيقود المبادرة لاقامة الصندوق من الجانب الاسرائيلي كل من وزارة الخارجية، وزارة العلوم سلطة الابتكار، وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وطرحت خلال زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في كانون ثاني/ديسمبر الاخير الى ابو ظبي، وذكرت في البيان المشترك مع ولي عهد أبو ظبي.