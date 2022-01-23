مصدر فلسطيني: من المتوقع أن تثار قضايا سياسية في الاجتماع

التقى وزير الخارجية يائير لابيد الليلة (الأحد) في إسرائيل بوزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، بحسب ما نشر موقع "واينت" الاسرائيلي. ويعد الشيخ الأقرب إلى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، والمسؤول عن التنسيق المدني والأمني ​​مع إسرائيل.

وقال مصدر فلسطيني رفيع ان التوقع الفلسطيني هو أن تثار قضايا سياسية في اللقاء مع لابيد.

وتم إبلاغ رئيس الوزراء نفتالي بينيت مسبقًا بالاجتماع، كما تم إبلاغ وزير الامن بني غانتس بالاجتماع بين الاثنين قبل وقت قصير من بدئه.

ويأتي اللقاء مع الشيخ بعد أسابيع قليلة من لقاء لابيد مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. ورد مكتب لابيد: "نحن لا نرد على الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية".

يُعتبر حسين الشيخ الآن من أقوى الرجال في القيادة الفلسطينية، ويُعتبر أحد خلفاء أبو مازن المحتملين. منذ وفاة صائب عريقات، أصبح آل الشيخ الممثل الرئيسي للسلطة الفلسطينية، ويقود علاقاتها الدولية مع كبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، وخاصة في الغرب. وقبل أيام قليلة كان من المقرر أن يكون ممثلاً لحركة فتح بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.