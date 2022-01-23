تقرير: 80 الف مبنى معرض لخطر كبير بحال حدوث هزة ارضية قوية باسرائيل

تقرير حكومي حدد 8 مدن اسرائيلية الاكثر عرضة للخطر بحال وقوع هزة ارضية في اسرائيل

وقوع هزتين ارضيتين شمالي اسرائيل بفارق 12 ساعة، رفعت الجاهزية لسيناريو مدمر، وأفادت القناة N12 انه تم الاسبوع الماضي حددت المدن الاسرائيلية الأكثر عرضه لتكبد أضرار في هزة ارضية والتي تقع غالبيتها شمالي اسرائيل وهي : كريات شمونة، صفد، طبريا ، حاتسور، مجدال هعميق، عفولة، كتسرين، روش بينا، بيسان، وايلات.

وأعدت هذه القائمة في اطار النقاش الذي اجري الاسبوع الماضي في وزارة البناء والمخاطر، وبحسب التقرير، فانه في سيناريو تقع فيه هزة قوية في اسرائيل، هناك 80 ألف مبنى تم تعريفها على أنها معرضة لخطر كبير وبنيت قبل عام 1985، وفي حال وقوع مثل هذا السيناريو فان 35% سيتضرر بشكل كبير، اي ان ضررا كبيرا سيصيب 28,600 مبنى.

في هذه المدن التي حددت بأنها معرضة للخطر الأكبر في حال وقوع هزة ارضية- هناك 1,871 مبنى معرضه لخطر كبير، و1,020 ستتضرر بصورة شديدة في حال وقوع هزة ارضية اي 54% من المباني، ويقر التقرير الحكومي انه يجب استثمار ملياري شاقل لتقوية المباني في المدن الاكثر عرضة للخطر،وذكر التقرير انه في العامين الماضيين تم المصادقة فقط على 70 مليون شاقل من بين مليارين.

وفي اعقاب الهزتين الارضيتين التين ضربتا اسرائيل أمس واليوم، أجرى القائد العام للشرطة كوبي شبتاي مشاورات مع قيادة الشرطة وقيادة الجبهة الداخلية، ووجه بتحديث جميع الأوامر المرتبطة بحالات الطوارئ، وتحديد تقسيم السلطات بين المسؤولين عن ذلك.

وحذر بروفيسور زوهار جبيرسون خلال حديثه مع القناة وقال هزة ارضية متوسطة يمكن ان تتسبب بأضرار ودمار، وحتى خطر حقيقي على الارواح، الفرق بين هزة بقوة 4 وهزة بقوة 1 درجات هو 100 مرة، ولفت ان "هزات متوسطة من هذا القبيل تحدث في كل العالم لكن غالبيتها في اماكن غير مأهولة بالسكان ". ولفت انه في حال وقوع هزة بقوة 6.5 درجة على سبيل في شق البحر الميت بمنطقة طبريا ، كريات شمونا فانها ستؤدي الى أضرار بالغة في كل البلاد.

واشار بروفيسور شموئيل ماركو الى "ان قدرتنا على توقع حدوث هزة ارضية هي محدودة، واوضح بروفيسور ماركو "صحيح انه حتى اليوم لا يوجد طريقة لتنبأ او استنتاج من الهزات الارضية التي وقعت في اماكن اخرى"

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