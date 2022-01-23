اسرائيل: مجلس خبراء فيروس كورونا يوصي بعدم تمديد صلاحية الشارة الخضراء

أوصى المجلس بالحفاظ على الشارة الخضراء مع اختبار انتيجين

أوصى مجلس الخبراء المختص بفيروس كورونا الليلة (الاحد) بعدم تجديد الشارة الخضراء. وهم يدّعون أن الجرعة المعززة للقاح تحمي جيدًا من الأمراض الخطيرة، ولكنها لا تحمي من الإصابة باوميكرون، وبالتالي فإن التجمعات تحت تعليمات الشارة الخضراء ليست آمنة بما فيه الكفاية.

وبحسب موقع "واللاه" أوصى مجلس الخبراء بالحفاظ على الشارة الخضراء الى جانب اختبارات انتيجين في المواقع التي يقيم فيها السكان المعرضون للخطر.

وأوصى المجلس بالسماح للسكان المعرضين للخطر بحماية أنفسهم من العدوى في الأسابيع المقبلة من خلال منحهم خيار تجنب الذهاب إلى العمل على حساب أيام المرض السنوية (بدون تصريح من الطبيب)، وتجنب أطفالهم الذهاب إلى المدرسة (بدون تصريح من الطبيب).

وقال أعضاء المجلس ان هناك حاجة لنقلة نوعية في غضون أسابيع قليلة، إذا تم جمع المعلومات التي ستثبت وتؤكد عدم وجود مضاعفات (عند البالغين والأطفال) بسبب الأوميكرون.