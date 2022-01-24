الامارات: تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثي تجاه أبوظبي

الامارات على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، صباح اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثي، مشيرة إلى أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

ومن جهته أدان مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، نبيل بن يعقوب الحمر، الهجمات التي شنها الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، قائلا:"البحرين تدين وتستنكر بشدة الهجمات الغادرة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية".