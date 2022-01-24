الولايات المتحدة تشترط الإفراج عن 4 من مواطنيها تحتجزهم إيران للعودة للاتفاق النووي

مالي:"قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة لكن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي"

قال كبير المفاوضين النوويين الأميركيين روبرت مالي، إنه "من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، ما لم تفرج طهران عن 4 مواطنين أميركيين تحتجزهم رهائن".

وذكر مالي: "إنهما قضيتان منفصلتان ونحن نتابع كلاهما، لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي، بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين أبرياء".وأضاف: "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران في فيينا، بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري كذلك مجددا محادثات بشكل غير مباشر، معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".

جاءت تصريحات مالي في مقابلة مع "رويترز" قائلا إن "قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية"، ولكنه أشار إلى أن "إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي".

وكان الحرس الثوري الإيراني اعتقل في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن، بحسب "رويترز".

واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي، بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة، بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون، وتنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أشار الجمعة، إلى أنه ناقشه في اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن هناك "فرصة سانحة" للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، موضحا في مؤتمر صحافي أن "الاتفاق مثال للتعاون الممكن بين الولايات المتحدة وروسيا في القضايا الأمنية"، مطالباً موسكو بـ"استخدام النفوذ الذي تتمتع به وعلاقتها مع إيران في توصيل رسالة بضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق".

وفي السياق ذاته قال المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف أمس الأحد، إنه تم "إجراء محادثات بين وفود إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضمن مفاوضات فيينا"وكتب أوليانوف على "تويتر":"اجتمعت إيران والترويكا الأوروبية وروسيا والصين على مستوى رؤساء الوفود، وتناولنا معاً واحدة من أهم القضايا وأكثرها تعقيداً على جدول أعمال محادثات فيينا".