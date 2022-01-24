البحرين وإسرائيل يجريان مباحثات لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع التعليم

ناقش الجانبان، "فرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي لدفع مسيرة التنمية والتقدم"

استقبلت الأمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي في البحرين، رنا بنت عيسى آل خليفة، أمس الأحد، سفير دولة إسرائيل لدى البحرين آيتان نائي، وبحث الجانبان المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في قطاع التعليم.

كما ناقش الجانبان، "فرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي لدفع مسيرة التنمية والتقدم، بين البحرين وإسرائيل وبما يدعم مصالح شعبيهما ". وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين

وفي نفس السياق، أكدت رنا بنت عيسى آل خليفة، "أن العلاقات البحرينية الإسرائيلية تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف الأصعدة". معربة عن "تمنياتها لسفير دولة إسرائيل دوام لتوفيق والنجاح في منصبه الجديد".

ومن جانبه، أعرب ايتان نائي عن "سعادته بلقاء الأمين العام"، مؤكدا "حرص واهتمام بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة بما يلبي التطلعات المشتركة".

يشار إلى أن البحرين والإمارات وقعتا اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في 15 سبتمبر/أيلول 2020.