إسرائيل: خبراء وزارة الصحة يوصون بعدم تجديد أنظمة الشارة الخضراء

أهمية اقتصار الشارة الخضراء على الأماكن التي تتواجد فيها الفئة المعرضة للخطر مع اجراء فحص انتيغن نتيجته سلبية"

أوصى الطاقم المختصين بشؤون كورونا المكلف بتقديم المشورة لوزارة الصحة في بيان، بعدم تجديد أنظمة الشارة الخضراء، وأشار إلى أن "الجرعة المعززة تحمي من الاصابة الخطيرة بالوباء غير أنها لا تمنع تفشي ’اوميكرون’" مؤكدا على أن "التجمهر طبقا للشارة الخضراء لا يوفر الحماية الكافية من انتقال العدوى".

ورأى البيان أن "أهمية اقتصار الشارة الخضراء على الأماكن التي تتواجد فيها الفئة المعرضة للخطر مع اجراء فحص انتيغن نتيجته سلبية" كما أوصى بالسماح لأفراد تلك الفئة بعدم التوجه إلى العمل على حساب الأيام المرضية السنوية دون الحاجة إلى ابراز مصادقة طبية وعدم ارسال أولادهم إلى المدارس في الاسابيع القريبة".

هذا ويسود الاعتقاد في الجهاز الصحي أن اسرائيل ستصل إلى المناعة الشاملة من متحور اوميكرون في غضون أسابيع، في القوت الذي يزداد العبء على مشافي البلاد في ظل ارتفاع الحالات المرضية الخطيرة بكورونا التي وصلت إلى 780 حالة"