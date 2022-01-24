إسرائيل: رصد 720 مليون دولار لزراعة ما يقرب من نصف مليون شجرة في المدن

بينيت:"جعلت الحكومة الإسرائيلية المناخ هدفا قوميا، يعيش أكثر من 90 في المئة من سكان البلاد في مناطق حضرية"

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد على خطة طموحة لزراعة نحو 450 ألف شجرة في المدن بحلول عام 2040 بتكلفة قدرت بـ 720 مليون دولار لتوفير مزيد من الظل ودرجات حرارة منخفضة في المناطق الحضرية مع انتشار تغير المناخ.

ووفقا لخطة قدمها رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرا حماية البيئة والزراعة، تمار زاندبرغ وعوديد فورير وستزرع الأشجار على طول 18640 ميلا من الطرقات في مختلف المدن الإسرائيلية،

ومن جهته قال نفتالي بينيت: "جعلت الحكومة الإسرائيلية المناخ هدفا قوميا، يعيش أكثر من 90 في المئة من سكان البلاد في مناطق حضرية، وكلما ازداد المناخ دفئا، زادت صعوبة التنقل في الخارج." مشيرا إلى أنه "لهذا السبب نستعد لزراعة حوالي نصف مليون شجرة على طول جميع طرق المدن التي نمر بها".

ومن جانبها قالت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ لقد حان الوقت للحكومة لاتخاذ قرار يضمن أن يتكيف التخطيط الحضري مع الظروف المناخية المتغيرة". ومن جتنبه قال وزير الزراعة عوديد فورير "ستحقق الخطة هدفا مزدوجا: حماية البيئة وتحسين الحيز الحضري".