اليمن: الحوثيون يهددون بــ"توسيع نطاق" العمليات تستهدف "العمقين السعودي والإماراتي"

سريع:"قوات الحوثي تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيدَ بالتصعيد"

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين الموالين لإيران يحيى سريع، صباح اليوم الإثنين، إن "قوات الحوثي تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيدَ بالتصعيد"وتحدث سريع عن "عملية عسكرية واسعة" استهدفت "العمقين السعودي والإماراتي" وذلك "ردا "على تصعيد العدوان الأميركي السعودي الإماراتي".

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان أبوظبي اعتراض صاروخين بالستيين في أجواء العاصمة في هجوم جديد ضد الدولة الخليجية تبناه الحوثيون.

وبحسب البيان الذي نقلته قناة "المسيرة" وأوضح يحيى سريع أن الحوثيين استهدفوا "مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة"، وقاعدة الظفرة الجوية "وأهداف حساسة أخرى في ابوظبي بعدد كبير من الصواريخِ البالستيةِ".

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق اعتراض صاروخين باليستيين في أجوائها قالت إن المتمردين الحوثيين أطلقوهما باتجاه أراضيها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية نقلا عن وزارة الدفاع.

" ولم تعلن الوزارة عن استهداف أية مواقع في دبي، الإمارة التي تعتمد على السياحة وتعتبر محطة مالية مهمة ومقرا للشركات العالمية، مؤكدة ان تدمير الصاروخين لم ينجم عنه "أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ البالستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي".

وتبنّى الحوثيون قبل أسبوع هجوما استهدف أبوظبي وأوقع ثلاثة قتلى، مشيرين إلى أنهم استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة، بعدما توعدوا مرارا بضرب الإمارات على خلفية دورها في حرب اليمن.

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في البلد الفقير منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين المقربين من إيران. وكانت الدولة الخليجية سحبت غالبية قواتها من هذا البلد في 2019.