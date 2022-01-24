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العراق: مقتل 4 عناصر من "داعش" بضربات جوية شمالي البلاد

i24NEWS - AFP

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تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"
AFP PHOTO / MARIA ANTONOVA 2017 ©تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"

"أسفرت عن قتل قياديين إثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين وإرهابي ثالث كان معهم في السيارة"

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، في بيان، صباح اليوم الإثنين، إن "طائرات عراقية من طراز F_16 نفذت أربع ضربات جوية استهدفت تجمعا مكونا من 4 إرهابيين من داعش شرقي جبال مكحول في عمليات صلاح الدين" مضيفا"تم قتلهم جميعهم".

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وأشار يحيى رسول إلى أن "العملية تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر (بمحافظة نينوى (شمال)، السبت) وأسفرت عن قتل قياديين إثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".

وكان 11 عسكريا عراقيا قتلوا في هجوم عنيف شنه مسلحو "داعش" في محافظة ديالى (شرق) فجر الجمعة المنصرم وفق السلطات ومصدر أمني للأناضول.

وفي الفترة الأخيرة، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.

وتطلق القوات العراقية، في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.