مجمع "بيت العائلة الإبراهيمية" في الإمارات يجمع بين مسجد وكنيسة وكنيس

يعد مجمع "بيت العائلة الإبراهيمية" الذي كانت الإمارات أعلنت أنه قيد الإنشاء في جزيرة السعديات بأبوظبي في سبتمبر/أيلول 2019، مشروعا متنوعا بين الأديان السماوية وأحد أبرز المعالم في البلاد، وانعكاسا لاسمه فهو يضم مبان منفصلة (كنيسة، مسجد، كنيس).

وصُمم المشروع، من قبل المهندس المعماري البريطاني، ديفيد أجايي أوبي، وتم اختيار تصميم عصري يضم 3 مبانٍ منفصلة يُخصص كل واحدة منها على حدة لديانة، وحديقة رئيسية خاصة للمجمع، إضافةً إلى مبنى رابع يعمل كمتحف ثقافي يجتمع فيه الأشخاص بمختلف انتمائاتهم.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمشروع: "يهدف التصميم إلى تمثيل المجتمعات المتنوعة ودعمها بشكل هادف ... وإطلاق العنان للروح المعاصرة المستمدة من التقاليد ولكنها تتطلع إلى المستقبل - مستقبل محدد بالقبول والشمول والسلام".

وقال الحاخام الدكتور ايلي عبادي، من جمعية الجاليات اليهودية في الخليج، إن المجمع هو استمرار لـ "عام التسامح" ، مضيفا في تصريح له لـ i24NEWS أن " الحياة اليهودية تزدهر ، والجالية اليهودية في ازدياد ... ولدينا كل ما نحتاجه كجالية يهودية من أجل الازدهار" .

وعن مشروع "بيت العائلة الإبراهيمية" تحدث الدكتور عبادي بشكل إيجابي مؤكدا أنه "بالطبع، لن يتم استخدام هذا المركز للخدمات فحسب ، بل سيتم استخدامه في المحاضرات والحوار بين الأديان ... للتعلم من بعضنا البعض." مردفا "سيكون بالتأكيد مصدرا للحوار بين الأديان وبناء الجسور بين الأديان الثلاثة".

وأضاف الحاخام لـ i24NEWS، "أن اتفاقية التطبيع التاريخية مع إسرائيل شجعت أيضًا على تطوير إضافي في الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا أن "هناك العديد من أماكن العبادة ... هناك مطاعم كوشير ، ومتعهدو طعام كوشير، وهناك محاضرات يهودية." موضحا "أن هناك بالفعل عددًا من الفرص للحوار بين الأديان بين السكان المحليين في الإمارات العربية المتحدة وهؤلاء الزوار مرحب بهم في الأحداث اليهودية"، مشيرا أنه "ينضم إلينا العديد من الإماراتيين أحيانًا في احتفالنا بالأعياد ، يوم السبت، ولدينا محاضرات يحضرونها".

ومن جانبه، قال الحاخام لدولة الإمارات العربية المتحدة ليفي دوشمان، لـ i24NEWS : "نحن نعيش في مجتمع منفتح للغاية للغاية"، مضيفا أن "الحكومة داعمة جدًا لمجتمعنا اليهودي، وفي الواقع، يجب أن تكون الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة نموذجًا يحتذى به ومثالًا للمجتمعات الأخرى في جميع أنحاء العالم".

وتابع الحاخام دوشمان، "كدولة بها سكان من خلفيات متنوعة، فإن إنشاء قدر أكبر من الرسائل بين الأديان هو خطوة طبيعية تالية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفا أن "الإمارات العربية المتحدة لديها أكثر من 200 جنسية ... وأعتقد أن رسالة الأشخاص الذين يجتمعون معًا للعيش في بلد ما، والعمل معًا، والتعلم من بعضهم البعض، يجب أن تنطبق أيضًا على الدين".

وأشار الحاخام دوشمان، أن "بيت العائلة الإبراهيمي هو تطور مهم من حكومة الإمارات يمكن أن يظهر كيف أن الدين - تاريخياً قوة أكثر استقطاباً - يقرب المجتمعات من بعضها بدلاً من إثارة الانقسامات"، مضيفا أن "البيت الإبراهيمي ليس مهمًا فقط لمجتمعنا اليهودي في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن "هذا مهم للإنسانية - عندما يرى البشر في جميع أنحاء العالم حكومة عربية إسلامية تبني كنيسًا ومسجدًا وكنيسة في قلب الشرق الأوسط - فهذا يجلب التسامح ويجمع الناس معًا".

يشار أنه تم تسمية هذا المجمع التاريخي المشترك بين الأديان على اسم إبراهيم - وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات ذات الأغلبية المسلمة، وكانت هذه المبادرة قيد التنفيذ منذ فترة طويلة - مستوحاة من اجتماع فبراير/شباط 2019 بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر الأزهر أحمد الطيب في الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أنه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، رخصت أبوظبي أول كنيس يهودي لها في عام 2020.

*ايش كلين صحافية في i24NEWS ترجمة سعد القادري صحافي في i24NEWS