إسرائيل: أكثر من نصف مليون مصاب بوباء كورونا

تسجيل 67198 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة بنسبة ايجابية بلغت 29.63 المئة،

قال كبير مستشاري الحكومة الإسرائيلي في مكافحة وباء كورونا إيران سيغال، اليوم الاثنين، إن انتشار المتحور "أوميكرون" سيتباطأ هذا الأسبوع مع وصول موجة التلوث التي تغذيها هذه السلالة.مشيرا إلى أن "انتشار العدوى المرتبطة بالمتحور أوميكرون بطريقة مشابهة للنمط الذي رأيناه في بلدان أخرى".

جاء تصريحات سيغال لموقع وأينت الإسرائيلي، حيث أكد أن البلاد"تتوقع هذا الأسبوع أن نشهد انخفاضًا في الإصابات. نشهد بالفعل انخفاضًا في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا".وتابع "أصيب ما لا يقل عن 3 ملايين إسرائيلي بالفعل بما يتجاوز الأرقام الرسمية" وتحتل إسرائيل حاليًاا المرتبة الأولى عالميا، مع أكبر عدد من الإصابات للفرد منذ الأسبوع المنصرم.

وأوضح عيران سيغال: "بمجرد أن نتوقف عن رؤية زيادة في الإصابات الجديدة، سنستمر في رؤية زيادة في الحالات الشديدة".وأضاف: "نأمل بحلول الأسبوع المقبل أن نصل إلى الذروة وسنرى الاستقرار وبداية التراجع".

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين تسجيل 67198 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة بنسبة ايجابية بلغت 29.63 المئة، وأشارت إلى أن 527223 إسرائيلي مصابون حاليا بفيروس كورونا

في ما تم نقل 2181 مريضا إلى المستشفيات، من بينهم 783 في حالة خطيرة و 144 يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي.