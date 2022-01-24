مجلس الوزراء اللبناني يعقد أولى جلساته بعد 100 يوم من "تعطيل" حزب الله

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التعاون والتحلي بروح المسؤولية، بعيدا عن أية خلافات

قام مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، بعقد أول جلسة حكومية في البلاد بعد 100 يوم من تعطيل متعمد من حزب الله للضغط على السلطات القضائية في قضية مرفأ بيروت.

ورحب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في مستهل جلسة الحكومة لمناقشة موازنة 2022، بالوزراء "بعد طول انقطاع، تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية". لافتا إلى أن "انقطاع جلسات مجلس الوزراء، أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد". حسب موقع النشرة.

وأكد عون "إنني سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين". مؤكدا أنه "عندما لا تكون الحكومة مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية".وطلب من الوزراء "البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقاً درس جدول الاعمال".

ومن جانبه، أعلن وزير التربية اللبنانية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أن "مجلس الوزراء أقر كل البنود المدرجة على جدول اعماله، واقر مشزروع قانون موازنة العام 2021 ومشروع قانون يرمي لجباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات لغاية صدور موازنة 2022" موضحا أن المجلس اتفق على عقد "جلسات يومية لاستكمال دراسة مشروع الموازنة، وسيصار الى درس المشروع بندا بندا لحين اقراره، تمهيدا لعرضه لمجلس النواب وفق الأصول".

وأضاف المرقع أن "مجلس الوزراء أقر مساعدات للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، على ان ينظم وزير المالية طريقة الدفع. كذلك اقر مجلس الوزراء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين كافة".

بدوره، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التعاون والتحلي بروح المسؤولية، بعيدا عن أية خلافات، وأن "ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات".

وعن الموازنة العامة، أكد وزير المالية يوسف الخليل، أنّ "لا ضرائب جديدة فيها كما أُشيع"، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي في الموازنة.

يشار أنه في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن "حزب الله" و"أمل" عودة وزرائهما للمشاركة في أعمال الحكومة "حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، ومنعا لاتهامهما بالتعطيل".

ويذكر أن لبنان يعاني منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.