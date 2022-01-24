السفيرة المغربية تتوجه الى المانيا بعد طي صفحة الخلاف بين الرباط وبرلين

وافقت المملكة المغربية على تعيين سفير ألماني جديد معتمد لديها خلفا للسفير الألماني السابق غوتز شمدت بريم

من المقرر أن تعود سفيرة المغرب زهور العلوي الى مزاولة أعمالها في برلين خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد الإعلان عن انتهاء الأزمة بين البلدين، على ما أفاد موقع هسبريس نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكانت السفارة الألمانية في الرباط كشفت لهسبريس سابقا أن المملكة المغربية وافقت على تعيين سفير ألماني جديد معتمد لديها، خلفا للسفير الألماني السابق غوتز شميدت بريم، وذلك بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي دامت لشهور.

وأفاد الموقع أن الملك محمدًا السادس توصل برسالة من الرئيس الألماني فرانك والتر شتينماير، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022. ووجه الرئيس شتاينماير في هذه الرسالة، دعوة إلى ملك المغرب بـ "زيارة دولة ألمانيا، من أجل إرساء شراكة جديدة بين البلدين".

وكان المغرب استدعى في السادس من مايو/أيار المنصرم، سفيرته لدى برلين، زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء المغربية و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن مطلع مارس/آذار المنصرم، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية".

وسارعت الحكومة الألمانية الى رأب الصدع بينها وبين المملكة المغربية، حيث قالت الحكومة الألمانية، في تصريح نقلته وزارة خارجية برلين لموقع"هسبريس" الإخباري المغربي إن “المغرب شريك محوري لألمانيا، من وجهة نظر الحكومة الاتحادية"وأضافت أنه "من مصلحة كلا البلدين عودة العلاقات الدبلوماسية، الجيدة والموسعة تقليديا .